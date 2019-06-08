 Максим Володько – болельщикам: «Давайте мы подумаем, как нам лучше играть, а вы подумайте, как бы это не болеть за чужую страну»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Максим Володько отреагировал на слова вратаря сборной Германии Мануэля Нойера о болельщиках.

«Вся суть в словах голкипера сборной Германии... Я понимаю, что где-то команда играет не лучшим образом, не зрелищно, не давая результата.

Но… Давайте мы подумаем, как нам лучше играть, а вы подумайте, как бы это не болеть за чужую страну и хоть немного поддержать своих ребят. Никто не просит рвать за нас глотки, не рвите их хотя бы за команду соперника. Может вместе к чему-нибудь хорошему и придем!

Не жалуюсь, не снимаю с себя ответственности за результат», – написал Володько в своем Instagram.





Мануэль Нойер: «Заметил, что многие наши болельщики были не немцами. Не понимаю – как можно болеть против своей страны?»