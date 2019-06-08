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Максим Володько – болельщикам: «Давайте мы подумаем, как нам лучше играть, а вы подумайте, как бы это не болеть за чужую страну»
09.06.2019 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Максим Володько отреагировал на слова вратаря сборной Германии Мануэля Нойера о болельщиках.
«Вся суть в словах голкипера сборной Германии... Я понимаю, что где-то команда играет не лучшим образом, не зрелищно, не давая результата.
Но… Давайте мы подумаем, как нам лучше играть, а вы подумайте, как бы это не болеть за чужую страну и хоть немного поддержать своих ребят. Никто не просит рвать за нас глотки, не рвите их хотя бы за команду соперника. Может вместе к чему-нибудь хорошему и придем!
Не жалуюсь, не снимаю с себя ответственности за результат», – написал Володько в своем Instagram.
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Максим Володько – болельщикам: «Давайте мы подумаем, как нам лучше играть, а вы подумайте, как бы это не болеть за чужую страну»
Защитник сборной Беларуси Максим Володько отреагировал на слова вратаря сборной Германии Мануэля Нойера о болельщиках.
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