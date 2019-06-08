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Владимир Бережков: «Верю в назначение Вудкрофта в минское «Динамо». Это позитивная история»
09.06.2019 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков ответил на вопросы о возможном назначении Крэйга Вудкрофта на пост главного тренера минского
– Верите, что Вудкрофт может возглавить «Динамо»?
– Верю. С моей точки зрения, позитивная история.
– Вы в плане совета предлагали его кандидатуру?
– Нет. Мы с ним не знакомы. Я знаком с его братом, к которому отношусь с огромным уважением.
У меня есть информация, отталкиваясь от которой, могут относиться к Крэйгу негативно. Хотя бы по той же истории с Бэйленом.
Но я знаю и много положительных историй, которые говорят о том, что это будет действительно полезно для «Динамо». И таких гораздо больше.
Людей нужно оценивать по результату. При нем в Минске, как никогда, заиграли Матерухин, Павлович, Степанов, Лисовец, Шинкевич... Целая генерация белорусских игроков.
– Переговоры с Вудкрофтом реальные?
– Не знаю. Я уже сказал, что два месяца с Дмитрием Юрьевичем [Басковым] на тему «Динамо» не общаемся, – сказал Бережков.
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Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков ответил на вопросы о возможном назначении Крэйга Вудкрофта на пост главного тренера минского «Динамо».
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