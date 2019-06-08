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«Чемпионат»: Точилин может сменить Шпилевского на посту главного тренера «Кайрата»
09.06.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может сменить Алексея Шпилевского на посту главного тренера «Кайрата»,
Руководство казахстанского клуба рассматривает 45-летнего Точилина на пост наставника клуба. Тренировать Точилин начал в 2015 году, возглавив «Динамо» (Санкт-Петербург). В сезоне-2016/17 он привел команду к победе в первенстве ПФЛ (группа «Запад»). В 2018 году специалист возглавил «Сочи». Прошлый сезон «Сочи» завершил на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
«Кайрат» занимает 5-е место в чемпионате Казахстана. Команда из Алма-Аты набрала 25 очков в 14 матчах.
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может сменить Алексея Шпилевского на посту главного тренера «Кайрата», сообщает «Чемпионат».
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