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«Чемпионат»: Точилин может сменить Шпилевского на посту главного тренера «Кайрата»

09.06.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может сменить Алексея Шпилевского на посту главного тренера «Кайрата», сообщает «Чемпионат».

Руководство казахстанского клуба рассматривает 45-летнего Точилина на пост наставника клуба. Тренировать Точилин начал в 2015 году, возглавив «Динамо» (Санкт-Петербург). В сезоне-2016/17 он привел команду к победе в первенстве ПФЛ (группа «Запад»). В 2018 году специалист возглавил «Сочи». Прошлый сезон «Сочи» завершил на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

«Кайрат» занимает 5-е место в чемпионате Казахстана. Команда из Алма-Аты набрала 25 очков в 14 матчах. 

 
 
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может сменить Алексея Шпилевского на посту главного тренера «Кайрата», сообщает «Чемпионат».
 
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