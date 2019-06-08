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Бывший замгендиректора минского «Динамо»: «В Беларуси отличные люди и хорошая жизнь, если у вас есть деньги. Для остальных непросто»

09.06.2019 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Канадский менеджер Шон Симпсон, который работает на радио TSN1200 в Оттаве, рассказал о своем этапе карьеры в Беларуси. Напомним, что в марте 2009-о Симпсон был назначен заместителем тогдашнего гендиректора минского «Динамо» Александра Белого и плотно занимался формированием состава.

«10 лет назад я припарковал машину на бостонской стоянке и прыгнул в самолет до Минска, что в Беларуси. По прибытии я встретился с президентом страны и министром внутренних дел, прежде чем заступить на должность генменеджера клуба КХЛ – минского «Динамо». А затем провел лето в одиночестве, создавая команду.

Проживание в коммунистической Беларуси стало большим жизненным опытом. В наш штаб входили Глен Хэнлон, Дэйв Льюис, Влади Цыплаков, Микаэль Ленер и Питер Твист.

Как сказал бы Льюис, мы должны написать об этом книгу, но нам никто не поверит. 

Мне очень понравилось. Отличные люди и хорошая жизнь, если у вас есть деньги. Для остальных непросто», – написал Симпсон.

 
Теги: Минск
 
 
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Канадский менеджер Шон Симпсон, который работает на радио TSN1200 в Оттаве, рассказал о своем этапе карьеры в Беларуси.
 
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