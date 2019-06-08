Артем Старгородский: «В том, чтобы на выходных выпить пару бокалов пива, ничего страшного не вижу»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Витебска» Артем Старгородский рассказал о своем режиме питания, а также сообщил, что может выпить на выходных пару бокалов пива.

- Сейчас вам 37 лет – возраст по футбольным меркам весьма серьезный. Но несмотря на него вы продолжаете выступать на высоком уровне. Как вам это удается? Есть ли какой-то секрет?

– Тут никакого секрета нет. Это, наверное, с самого детства природой заложено. Главное – есть желание и силы играть. Некоторые придумывают себе какой-то особый рацион питания, а у меня ничего такого нет. Я не ем свинину, а во всем остальном себя не ограничиваю.

- Одни футболисты позволяют себе выпить пива или вина, а для других спиртное – табу. Вы к какой группе относитесь?

– Я думаю, что почти каждый употребляет. Но обязательно нужно знать меру, где, с кем и когда можно немного ослабить режим. В том, чтобы на выходных выпить пару бокалов пива, ничего страшного не вижу.

- Кстати, про выпить. После финального матча футболисты «Шахтера» не смогли выпить шампанского из Кубка, так как он оказался запаян.

– Мне Сергей Матвейчик рассказал, что они хотели наполнить трофей шампанским, а он наглухо был запаян. Если честно, то это какой-то необычный случай. Всегда же в раздевалке пьют шампанское из завоеванного кубка, а в этот раз «горнякам» какой-то странный сюрприз подложили. Не знаю, зачем это было сделано. Забыл спросить у Моти распилили они его в итоге или нет :-)