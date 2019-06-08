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«Клецк» снимется с первенства второй лиги
09.06.2019 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Клецк» снимется с первенства второй лиги. Об этом корреспонденту Tribuna.com рассказал директор команды Юрий Демух. Менеджер сообщил, что клуб уже отправил в АБФФ соответствующее письмо.
Отметим, что «Клецк»
После 8-о тура чемпионата клуб занимает последнее место, так и не набрав очков.
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«Клецк» снимется с первенства второй лиги.
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