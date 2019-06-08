Источник материала: Tribuna.com

«Клецк» снимется с первенства второй лиги. Об этом корреспонденту Tribuna.com рассказал директор команды Юрий Демух. Менеджер сообщил, что клуб уже отправил в АБФФ соответствующее письмо.

Отметим, что «Клецк» не явился 8 июня на матч против «Белшины- 2».

После 8-о тура чемпионата клуб занимает последнее место, так и не набрав очков.