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Венская тренируется в лагере НБА и ФИБА «Баскетбол без границ». Она стала первой в истории белорусской, которая отправилась на данную программу

09.06.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белоруска Ирина Венская участвует в лагере НБА и ФИБА «Баскетбол без границ», сообщает БФБ.

Отметим, что она стала первой представительницей белорусского женского баскетбола, которая отправилась на данную программу.

Главным тренером лагеря стал Рик Карлайл («Даллас»).

Помогают юным баскетболистам звезды НБА Дайрис Бертанс («Нью-Орлеан» Пеликанс), Дэвис Бертанс («Сан-Антонио» Сперс), Родион Куруц («Бруклин» Нетс), Кристапс Порзингис («Даллас» Маверикс), Сэм Деккер («Вашингтон» Уизардс) и Джонатан Айзек («Орландо» Мэджик).

Венская вошла в символическую пятерку лучших на чемпионате Европы- 2018 в дивизионе Б среди игроков до 18 лет

 
 
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