Бернд Штанге: «У белорусского футбола глобальные проблемы. И это печально для фантастических болельщиков»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге раскритиковал подопечных Игоря Криушенко за матч с Германией (2:0).

«Это еще отличный результат, счет мог быть еще крупнее. Беларусь не пыталась контролировать мяч и только сидела в глубокой обороне. Ужасное физическое состояние национальной команды в матче против соперника из Германии, средний возраст которого на три года меньше.

У белорусского футбола глобальные проблемы, так как молодежная сборная U-21 уже не в состоянии выходить в финальную стадию чемпионатов Европы. Несмотря на новые стадионы и научный центр (технический центр национальных сборных команд. — прим), я не вижу современного футбола. И это печально для фантастических болельщиков», — цитирует Штанге naviny.by со ссылкой на БелаПАН.