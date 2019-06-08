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Бернд Штанге: «У белорусского футбола глобальные проблемы. И это печально для фантастических болельщиков»

09.06.2019 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге раскритиковал подопечных Игоря Криушенко за матч с Германией (2:0).

«Это еще отличный результат, счет мог быть еще крупнее. Беларусь не пыталась контролировать мяч и только сидела в глубокой обороне. Ужасное физическое состояние национальной команды в матче против соперника из Германии, средний возраст которого на три года меньше.

У белорусского футбола глобальные проблемы, так как молодежная сборная U-21 уже не в состоянии выходить в финальную стадию чемпионатов Европы. Несмотря на новые стадионы и научный центр (технический центр национальных сборных команд. — прим), я не вижу современного футбола. И это печально для фантастических болельщиков», — цитирует Штанге naviny.by со ссылкой на БелаПАН.

 
 
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге раскритиковал подопечных Игоря Криушенко за матч с Германией (2:0).
 
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