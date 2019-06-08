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Старгородский о проведении финала Кубка в Минске: «Базанову виднее. Значит есть на это основания. Но я не знаю какие»

09.06.2019 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Витебска» Артем Старгородский прокомментировал слова председателя АБФФ Владимира Базанова. Напомним, функционер считает, что финал Кубка Беларуси должен проводиться в Минске

- Многие отметили атмосферу, которая была на трибунах во время финала в Витебске.

– Было супер. Очень приятно играть, когда заполняется весь стадион. Спасибо большое болельщикам за поддержку и за такую прекрасную атмосферу. Круто!

- Собственно, к чему я веду. Сразу после финальной встречи глава АБФФ Владимир Базанов высказался против проведения решающих матчей Кубка в регионах и отметил, что следующий такой поединок пройдет обязательно в Минске. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. 

– В Витебске финал прошел очень здорово. Тоже самое могу сказать и про могилевский с гродненским. В регионах футбол любят. Все три последних финала, которые я упомянул, были при полных трибунах и очень хорошо организованы. Но он глава и ему виднее. Значит есть на это основания. Но я не знаю какие. 

- Свои слова он аргументировал тем, что ЦСК «Витебский» не уместил всех желающих попасть на игру, а в Минске на условном «Динамо» было бы гораздо больше людей. 

– Как мне кажется, когда стадион, который вмещает 8 тысяч человек забит под завязку, то он создает более приятную атмосферу и картинку, чем арена на 22 тысячи заполненная на половину. Конечно, когда аншлаг на таком стадионе, как «Динамо», то это очень круто. Но его же ещё нужно собрать. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Полузащитник «Витебска» Артем Старгородский прокомментировал слова председателя АБФФ Владимира Базанова.
 
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