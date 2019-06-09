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Максим Мирный: «Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров. А тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже»

09.06.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист Максим Мирный рассказал, что скучает по игре.

- По теннису скучаете?

– Безусловно. Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров, слежу за результатами, не могу оторваться от телевизора во время «Ролан Гарроса»... А тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже. Ты медленный, не такой быстрый». Поэтому я рад, что пришел к этому решению своевременно и наслаждаюсь этой стадией жизни.

Мирный завершил карьеру в 41 год

 
 
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