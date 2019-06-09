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Максим Мирный: «Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров. А тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже»
09.06.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский теннисист Максим Мирный рассказал, что скучает по игре.
- По теннису скучаете?
– Безусловно. Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров, слежу за результатами, не могу оторваться от телевизора во время «Ролан Гарроса»... А тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже. Ты медленный, не такой быстрый». Поэтому я рад, что пришел к этому решению своевременно и наслаждаюсь этой стадией жизни.
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Максим Мирный: «Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров. А тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже»
Белорусский теннисист Максим Мирный рассказал, что скучает по игре.
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