Максим Мирный: «Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров. А тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист Максим Мирный рассказал, что скучает по игре.

- По теннису скучаете?

– Безусловно. Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров, слежу за результатами, не могу оторваться от телевизора во время «Ролан Гарроса»... А тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже. Ты медленный, не такой быстрый». Поэтому я рад, что пришел к этому решению своевременно и наслаждаюсь этой стадией жизни.