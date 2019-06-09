ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Екатерина Карстен: «Наверное, я патриот своей страны, хоть и живу, конечно, в Германии»

09.06.2019 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Легендарная белорусская гребчиха Екатерина Карстен рассказала, почему до сих пор не сменила гражданство.

- Вам несколько раз предлагали сменить гражданство, но вы до сих пор выступаете за Беларусь. Почему?

– Наверное, я патриот своей страны, хоть и живу, конечно, в Германии. Может, и тяжело назвать меня патриотом. Когда я вышла замуж за немца, он говорил, что лучше, если ребенок будет жить в Германии, там лучше условия для образования, и я согласилась с ним. Но, конечно, мне тяжело было уезжать из Беларуси, и когда мне предложили жить там, а тренироваться и выступать за Беларусь, я, конечно, была очень довольна.

- А если сравнивать то время, когда вы только начинали заниматься греблей, и нынешнее, что-то изменилось?

– Поменялось, конечно. Вот этот канал (Брестский гребной канал – прим.) построили классный. Если бы не ветра, то вообще отлично было бы. Только олимпийские каналы имеют такие хорошие обводные каналы. Конечно, раньше людей было больше, это да, но меньше инвентаря. Сейчас, я смотрю, дети в «эмпахерах» тренируются, это одни из лучших лодок. Я в свое время и мечтать не могла о таком.

Я начинала в восьмерке. Восемь человек, тренироваться два раза в день не так хотелось, все молодые, кто-то о дискотеках думает, кто-то о мальчиках. Ну и работы такой не было первые месяцы, годы. И мне это не понравилось, я хотела вообще бросить. Но потом тренер меня посадил в одиночку, здесь я сама себе хозяин, здесь знаешь – сколько вложишь, то и получишь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарная белорусская гребчиха Екатерина Карстен рассказала, почему до сих пор не сменила гражданство.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Пуховский, Кулеш, Королек и еще 13 гандболистов попали в состав сборной на матч против Боснии и Герцеговины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика