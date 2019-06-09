Екатерина Карстен: «Наверное, я патриот своей страны, хоть и живу, конечно, в Германии»

Источник материала: Tribuna.com

Легендарная белорусская гребчиха Екатерина Карстен рассказала, почему до сих пор не сменила гражданство.

- Вам несколько раз предлагали сменить гражданство, но вы до сих пор выступаете за Беларусь. Почему?

– Наверное, я патриот своей страны, хоть и живу, конечно, в Германии. Может, и тяжело назвать меня патриотом. Когда я вышла замуж за немца, он говорил, что лучше, если ребенок будет жить в Германии, там лучше условия для образования, и я согласилась с ним. Но, конечно, мне тяжело было уезжать из Беларуси, и когда мне предложили жить там, а тренироваться и выступать за Беларусь, я, конечно, была очень довольна.

- А если сравнивать то время, когда вы только начинали заниматься греблей, и нынешнее, что-то изменилось?

– Поменялось, конечно. Вот этот канал (Брестский гребной канал – прим.) построили классный. Если бы не ветра, то вообще отлично было бы. Только олимпийские каналы имеют такие хорошие обводные каналы. Конечно, раньше людей было больше, это да, но меньше инвентаря. Сейчас, я смотрю, дети в «эмпахерах» тренируются, это одни из лучших лодок. Я в свое время и мечтать не могла о таком.

Я начинала в восьмерке. Восемь человек, тренироваться два раза в день не так хотелось, все молодые, кто-то о дискотеках думает, кто-то о мальчиках. Ну и работы такой не было первые месяцы, годы. И мне это не понравилось, я хотела вообще бросить. Но потом тренер меня посадил в одиночку, здесь я сама себе хозяин, здесь знаешь – сколько вложишь, то и получишь.