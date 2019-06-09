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Пуховский, Кулеш, Королек и еще 13 гандболистов попали в состав сборной на матч против Боснии и Герцеговины
09.06.2019 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренерский штаб мужской сборной Беларуси назвал 16 гандболистов, которые сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 против команды Боснии и Герцеговины:
вратари — Вячеслав Солдатенко (Констанца, Румыния), Алексей Кишов (СКА);
крайние — Андрей Юринок, Максим Баранов (оба — БГК), Иван Бровко (СКА), Никита Вайлупов (БГК);
линейные — Артем Королек (Виве, Польша), Вячеслав Бохан (СКА), Юрий Лукьянчук (Кокс, Финляндия);
полусредние — Сергей Шилович (БГК), Владислав Кулеш (Виве, Польша), Вадим Гайдученко (Сен-Рафаэль, Франция), Артур Карвацкий (Загреб, Хорватия);
разыгрывающие — Борис Пуховский (Мотор, Украина), Дмитрий Никуленков (СКА), Артем Кулак (БГК).
Игра с боснийцами пройдет 12 июня. Начало матча — в 21.00.
Группа 5: Чехия — 6 очков (4 игры), Босния и Герцеговина — 6 (4), Беларусь — 4 (4), Финляндия — 0 (4)
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Пуховский, Кулеш, Королек и еще 13 гандболистов попали в состав сборной на матч против Боснии и Герцеговины
Тренерский штаб мужской сборной Беларуси назвал 16 гандболистов, которые сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 против команды Боснии и Герцеговины: вратари — Вячеслав...
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