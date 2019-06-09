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Дарья Домрачева: «Нашим спортсменам, которые будут выступать на Европейских играх, можно только позавидовать»
09.06.2019 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поделилась мнением о Европейских играх в Минске.
«Нашим спортсменам, которые будут выступать на Европейских играх, можно только позавидовать. Это невероятная возможность порадовать своих родных болельщиков, которые такого просто здесь не видели. И многие поколения, уверена, сплотятся в эту спортивную европейскую неделю и будут жить одной большой семьей», – сказала Домрачева в эфире «
Напомним, что Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.
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Дарья Домрачева: «Нашим спортсменам, которые будут выступать на Европейских играх, можно только позавидовать»
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поделилась мнением о Европейских играх в Минске.
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