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Дмитрий Хлебосолов перешел в мальдивский «Юнайтед Виктори»
09.06.2019 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Дмитрий Хлебосолов перешел в мальдивский клуб «Юнайтед Виктори». Контракт подписан до конца сезона.
Хлебосолов начинал сезон в «Барановичах», где в 8 играх забил один мяч.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Белорусский нападающий Дмитрий Хлебосолов перешел в мальдивский клуб «Юнайтед Виктори».
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