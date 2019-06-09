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Бернарду Силва признан лучшим игроком Лиги наций, Роналду – лучший бомбардир финального турнира
10.06.2019 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0).
Лучшим игроком первенства признан хавбек португальской команды Бернарду Силва, а лучшим бомбардиром финального турнира с тремя голами стал Криштиану Роналду.
Лучшим молодым футболистом турнира назван хавбек сборной Голландии Френки де Йонг, а лучшим игроком финала – защитник португальцев Рубен Диаш.
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Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0).
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