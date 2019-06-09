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Рейтинг WTA. Соболенко вернулась в топ-10, Саснович – 36-я, Азаренко – 42-я, Лапко – 103-я
10.06.2019 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам Открытого чемпионата Франции рейтинговые рекорды обновили его чемпионка Эшли Барти (стала второй ракеткой мира), финалистка Маркета Вондроушова (16-й), полуфиналистка Аманда Анисимова (26-й), четвертьфиналистка Петра Мартич (24-й), участницы 1/8 финала София Кенин (30-й), Алена Большова (90-й), Ига Швентек (67-я) и дебютантка третьих кругов «Шлемов» Вероника Кудерметова (60-й).
Прошлогодняя чемпионка «Ролан Гаррос» Симона Халеп опустилась на восьмое место, впервые за два года выпав из топ-4. Дошедшая до третьего круга Серена Уильямс выпала из топ-10 (туда вернулась Арина Соболенко), а Мария Шарапова, которая турнир пропускала и не защитила четвертьфинал, из конца топ-50 опустилась в конец топ-90.
Двукратные чемпионки «Шлемов» Гарбинье Мугуруса, Виктория Азаренко и Светлана Кузнецова стоят на порогах топ-20, топ-40 и топ-100 соответственно.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 10 июня 2019
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По итогам Открытого чемпионата Франции рейтинговые рекорды обновили его чемпионка Эшли Барти (стала второй ракеткой мира), финалистка Маркета Вондроушова (16-й),...
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