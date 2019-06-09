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Рейтинг WTA. Соболенко вернулась в топ-10, Саснович – 36-я, Азаренко – 42-я, Лапко – 103-я

10.06.2019 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По итогам Открытого чемпионата Франции рейтинговые рекорды обновили его чемпионка Эшли Барти (стала второй ракеткой мира), финалистка Маркета Вондроушова (16-й), полуфиналистка Аманда Анисимова (26-й), четвертьфиналистка Петра Мартич (24-й), участницы 1/8 финала София Кенин (30-й), Алена Большова (90-й), Ига Швентек (67-я) и дебютантка третьих кругов «Шлемов» Вероника Кудерметова (60-й).

Прошлогодняя чемпионка «Ролан Гаррос» Симона Халеп опустилась на восьмое место, впервые за два года выпав из топ-4. Дошедшая до третьего круга Серена Уильямс выпала из топ-10 (туда вернулась Арина Соболенко), а Мария Шарапова, которая турнир пропускала и не защитила четвертьфинал, из конца топ-50 опустилась в конец топ-90.

Двукратные чемпионки «Шлемов» Гарбинье Мугуруса, Виктория Азаренко и Светлана Кузнецова стоят на порогах топ-20, топ-40 и топ-100 соответственно.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 10 июня 2019

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Наоми Осака (Япония) 6486
2 (8) Эшли Барти (Австралия) 6350
3 (2) Каролина Плишкова (Чехия) 5685
4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) 5345
5 (6) Петра Квитова (Чехия) 4925
6 (5) Анжелик Кербер (Германия) 4675
7 (9) Элина Свитолина (Украина) 3967
8 (3) Симона Халеп (Румыния) 3963
9 (7) Слоун Стивенс (США) 3682
10 (11) Арина Соболенко (Беларусь) 3565
11 (10) Серена Уильямс (США) 3411
16 (38) Маркета Вондроушова (Чехия) 2747
18 (26) Йоханна Конта (Великобритания) 2555
24 (31) Петра Мартич (Хорватия) 1975
25 (19) Гарбинье Мугуруса (Испания) 1925
26 (51) Аманда Анисимова (США) 1890
29 (21) Дарья Касаткина (Россия) 1790
36 (34) Александра Саснович (Беларусь) 1490
42 (43) Виктория Азаренко (Беларусь) 1320
46 (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185
52 (58) Екатерина Александрова (Россия) 1108
103 (102) Вера Лапко (Беларусь) 613

 

 
 
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По итогам Открытого чемпионата Франции рейтинговые рекорды обновили его чемпионка Эшли Барти (стала второй ракеткой мира), финалистка Маркета Вондроушова (16-й),...
 
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