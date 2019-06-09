Рейтинг WTA. Соболенко вернулась в топ-10, Саснович – 36-я, Азаренко – 42-я, Лапко – 103-я

Источник материала: Tribuna.com

По итогам Открытого чемпионата Франции рейтинговые рекорды обновили его чемпионка Эшли Барти (стала второй ракеткой мира), финалистка Маркета Вондроушова (16-й), полуфиналистка Аманда Анисимова (26-й), четвертьфиналистка Петра Мартич (24-й), участницы 1/8 финала София Кенин (30-й), Алена Большова (90-й), Ига Швентек (67-я) и дебютантка третьих кругов «Шлемов» Вероника Кудерметова (60-й).

Прошлогодняя чемпионка «Ролан Гаррос» Симона Халеп опустилась на восьмое место, впервые за два года выпав из топ-4. Дошедшая до третьего круга Серена Уильямс выпала из топ-10 (туда вернулась Арина Соболенко), а Мария Шарапова, которая турнир пропускала и не защитила четвертьфинал, из конца топ-50 опустилась в конец топ-90.

Двукратные чемпионки «Шлемов» Гарбинье Мугуруса, Виктория Азаренко и Светлана Кузнецова стоят на порогах топ-20, топ-40 и топ-100 соответственно.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 10 июня 2019

Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Наоми Осака (Япония) 6486 2 (8) Эшли Барти (Австралия) 6350 3 (2) Каролина Плишкова (Чехия) 5685 4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) 5345 5 (6) Петра Квитова (Чехия) 4925 6 (5) Анжелик Кербер (Германия) 4675 7 (9) Элина Свитолина (Украина) 3967 8 (3) Симона Халеп (Румыния) 3963 9 (7) Слоун Стивенс (США) 3682 10 (11) Арина Соболенко (Беларусь) 3565 11 (10) Серена Уильямс (США) 3411 16 (38) Маркета Вондроушова (Чехия) 2747 18 (26) Йоханна Конта (Великобритания) 2555 24 (31) Петра Мартич (Хорватия) 1975 25 (19) Гарбинье Мугуруса (Испания) 1925 26 (51) Аманда Анисимова (США) 1890 29 (21) Дарья Касаткина (Россия) 1790 36 (34) Александра Саснович (Беларусь) 1490 42 (43) Виктория Азаренко (Беларусь) 1320 46 (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185 52 (58) Екатерина Александрова (Россия) 1108 103 (102) Вера Лапко (Беларусь) 613