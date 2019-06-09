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Лукашенко – Шуневичу: «Настораживает, что в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси»

10.06.2019 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем сообщил, что правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечить безопасность граждан во время II Европейских игр, сообщает БЕЛТА.

«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки – читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными.

Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть», – заявил Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем сообщил, что правоохранительные структуры Беларуси...
 
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