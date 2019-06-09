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Ноттингем (WTA). Первый круг. Лапко против Дарт

10.06.2019 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первый день турнира в Ноттингеме Вера Лапко (Беларусь, 103 WTA) сыграет с Хэрриет Дарт (Великобритания, 159 WTA).

Сетка турнира здесь.

Nature Valley Open Nottingham

Ноттингем, Великобритания

10 – 16 июня 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, трава

Первый круг

Хэрриет Дарт (Великобритания)  Вера Лапко (Беларусь)
Дата проведения
10 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Клое Паке (Франция)  Евгения Родина (Россия)
Дата проведения
11 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Людмила Самсонова (Россия)  Виктория Голубич (Швейцария)
Дата проведения
11 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Дженнифер Брэди (США)  Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
10 июня, 14.00
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция)  Нэйкта Бэйнс (Австралия)
Дата проведения
10 июня, 14.00
Онлайн матча

 

Бернарда Пера (США)  Кэти Суон (Великобритания)
Дата проведения
10 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Далила Якупович (Словения)  Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
10 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Елена Габриэла Рузе (Румыния)  Даяна Ястремская (Украина)
Дата проведения
11 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Кристина Младенович (Франция)  Магдалена Фрех (Польша)
Дата проведения
11 июня, 12.00
Онлайн матча

 

КТП – ТПС
Дата проведения
10 июня, 18.30, «Arto Tolsa Areena»
Онлайн матча

 

 

Мария Саккари (Греция)  Хизер Уотсон (Великобритания)
Дата проведения
11 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Тара Мур (Великобритания)  Мая Люмсден (Великобритания)
Дата проведения
11 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Австралия)  Даниэль Лао (США)
Дата проведения
11 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Ивана Йорович (Сербия)  Эллен Перес (Австралия)
Дата проведения
11 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Моника Никулеску (Румыния)  Татьяна Мария (Германия)
Дата проведения
11 июня, 13.00
Онлайн матча
 
 
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В первый день турнира в Ноттингеме Вера Лапко (Беларусь, 103 WTA) сыграет с Хэрриет Дарт (Великобритания, 159 WTA).
 
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