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Ноттингем (WTA). Первый круг. Лапко против Дарт
10.06.2019 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первый день турнира в Ноттингеме Вера Лапко (Беларусь, 103 WTA) сыграет с Хэрриет Дарт (Великобритания, 159 WTA).
Сетка турнира
Nature Valley Open Nottingham
Ноттингем, Великобритания
10 – 16 июня 2019
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, трава
Первый круг
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В первый день турнира в Ноттингеме Вера Лапко (Беларусь, 103 WTA) сыграет с Хэрриет Дарт (Великобритания, 159 WTA).
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