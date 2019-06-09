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TUT.BY: Шуневич отправлен в отставку

10.06.2019 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игорь Шуневич освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси.

Такое решение сегодня принял президент Александр Лукашенко, сообщают источники TUT.BY. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

Министерство внутренних дел Игорь Шуневич возглавлял семь лет. Дольше этот пост занимал лишь Владимир Наумов, который был министром девять лет.

Сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, у Александра Лукашенко возникли вопросы к работе министерства в плане подготовки ко II Европейским играм.

За последние месяцы Александр Лукашенко несколько раз поднимал вопрос о работе МВД. В феврале президент предупредил Шуневича, что в ближайшее время подвергнет серьезному анализу работу правоохранительных органов.

28 марта были произведены кадровые перестановки в системе МВД: у столичной и витебской милиции поменялись начальники. Тогда же Лукашенко, сказал, что не может оценить работу МВД «даже на 8 с натяжкой». И напомнил, что поручал Игорю Шуневичу проследить за наведением порядка в хозяйствах, прежде всего что касается машинных дворов, содержания техники.

Напомним, Шуневич является председателем наблюдательного совета минского «Динамо» и входит в состав совета директоров КХЛ.

 
 
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Игорь Шуневич освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси.
 
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