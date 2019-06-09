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TUT.BY: Шуневич отправлен в отставку
10.06.2019 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игорь Шуневич освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси.
Такое решение сегодня принял президент Александр Лукашенко, сообщают источники
Министерство внутренних дел Игорь Шуневич возглавлял семь лет. Дольше этот пост занимал лишь Владимир Наумов, который был министром девять лет.
Сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, у Александра Лукашенко возникли вопросы к работе министерства в плане подготовки ко II Европейским играм.
За последние месяцы Александр Лукашенко несколько раз поднимал вопрос о работе МВД. В феврале президент предупредил Шуневича, что в ближайшее время подвергнет серьезному анализу работу правоохранительных органов.
28 марта были произведены кадровые перестановки в системе МВД: у столичной и витебской милиции поменялись начальники. Тогда же Лукашенко, сказал, что не может оценить работу МВД «даже на 8 с натяжкой». И напомнил, что поручал Игорю Шуневичу проследить за наведением порядка в хозяйствах, прежде всего что касается машинных дворов, содержания техники.
Напомним, Шуневич является председателем наблюдательного совета минского «Динамо» и входит в состав совета директоров КХЛ.
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Игорь Шуневич освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси.
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