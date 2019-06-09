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Около 600 фанатов из Северной Ирландии посетят матч против сборной Беларуси

10.06.2019 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Около 600 североирландских фанатов посетят матч на «Борисов-Арене». Об этом корреспонденту Tribuna.com сообщили в фан-клубе сборной Северной Ирландии The Amalgamation.

Напомним, что сборная Беларуси встретится с подопечными Майкла О’Нила 11 июня. Игра начнется в 21:45.

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Около 600 североирландских фанатов посетят матч на «Борисов-Арене».
 
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