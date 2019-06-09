Около 600 фанатов из Северной Ирландии посетят матч против сборной Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Около 600 североирландских фанатов посетят матч на «Борисов-Арене». Об этом корреспонденту Tribuna.com сообщили в фан-клубе сборной Северной Ирландии The Amalgamation.

Напомним, что сборная Беларуси встретится с подопечными Майкла О’Нила 11 июня. Игра начнется в 21:45.