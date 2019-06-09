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Плавание. Mare Nostrum. Шкурдай победила на полтиннике баттерфляем, Цуркин – 3-й и другие результаты

10.06.2019 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай одержала победу на этапе турнира по плаванию Mare Nostrum в Монако.

Плавание

Mare Nostrum

1-й этап

Монте-Карло, Монако

Женщины

200 м, брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.24,09
2. Джулия Себастьян (Аргентина) – 2.26,78
3. Мария Темникова (Россия) – 2.27,44

200 м, баттерфляй

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.07,56
2. Светлана Чимрова (Россия) – 2.08,73
3. Жужанна Якабош (Венгрия) – 2.09,25

100 м, спина

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 1.00,22
2. Мария Каменева (Россия) – 1.00,41
3. Оу Кайчунь (Гонконг) – 1.00,93

400 м, вольный стиль

1. Дельфина Пигнатьелло (Аргентина) – 4.08,34
2. Мию Намба (Япония) – 4.08,44
3. Валерия Саламатина (Россия) – 4.08,54

50 м, вольный стиль

1. Мария Каменева (Россия) – 24,51
2. Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) – 24,85

50 м, брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) – 30,04
2. Дженнифер Консейсау (Бразилия) – 30,42

50 м, баттерфляй

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 26,06
2. Арина Суркова (Россия) – 26,26

Мужчины

200 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин (Россия) – 1.46,49
2. Джеймс Гай (Великобритания) – 1.46,90
3. Александр Красных (Россия) – 1.47,44

100 м, баттерфляй

1. Андрей Жилкин (Россия) – 52,18
2. Джеймс Гай (Великобритания) – 52,31
3. Евгений Цуркин (Беларусь) – 52,65

50 м, спина

1. Майкл Эндрю (США) – 24,45
2. Евгений Рылов (Россия) – 24,78

 
 
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Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай одержала победу на этапе турнира по плаванию Mare Nostrum в Монако.
 
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