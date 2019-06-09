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Плавание. Mare Nostrum. Шкурдай победила на полтиннике баттерфляем, Цуркин – 3-й и другие результаты
10.06.2019 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай одержала победу на этапе турнира по плаванию Mare Nostrum в Монако.
Плавание
Mare Nostrum
1-й этап
Монте-Карло, Монако
Женщины
200 м, брасс
1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.24,09
200 м, баттерфляй
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.07,56
100 м, спина
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 1.00,22
400 м, вольный стиль
1. Дельфина Пигнатьелло (Аргентина) – 4.08,34
50 м, вольный стиль
1. Мария Каменева (Россия) – 24,51
50 м, брасс
1. Юлия Ефимова (Россия) – 30,04
50 м, баттерфляй
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 26,06
Мужчины
200 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин (Россия) – 1.46,49
100 м, баттерфляй
1. Андрей Жилкин (Россия) – 52,18
50 м, спина
1. Майкл Эндрю (США) – 24,45
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Плавание. Mare Nostrum. Шкурдай победила на полтиннике баттерфляем, Цуркин – 3-й и другие результаты
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай одержала победу на этапе турнира по плаванию Mare Nostrum в Монако.
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