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Валерий Исаев: «Я постоянно недоволен изображением в своем зеркале, но болею за сборную Беларуси»
10.06.2019 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Валерий Исаев прокомментировал результаты
«Картина, конечно, печальная ...33% болеют не за сборную своей страны. При этом слово «дно» по отношению к футболу Беларуси и игрокам – обычное. Советую всем обозревателям и болельщикам, входящим в эти 33%, почаще смотреться в зеркало.
Сравнивать себя с такими же гражданами в той стране, за чью сборную болели. Сравнить с уровнем жизни и свободы в той стране. Этого КАЖДЫЙ из них добивался вместе со своей страной. Страной свободной, независимой, трудолюбивой и самодостаточной. Я постоянно недоволен изображением в своем зеркале, но болею за сборную Беларуси», – написал в своем
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Агент Валерий Исаев прокомментировал результаты опроса на Tribuna.com.
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