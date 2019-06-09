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Валерий Исаев: «Я постоянно недоволен изображением в своем зеркале, но болею за сборную Беларуси»

10.06.2019 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев прокомментировал результаты опроса на Tribuna.com.

Мануэль Нойер: «Заметил, что многие наши болельщики были не немцами. Не понимаю – как можно болеть против своей страны?»

«Картина, конечно, печальная ...33% болеют не за сборную своей страны. При этом слово «дно» по отношению к футболу Беларуси и игрокам – обычное. Советую всем обозревателям и болельщикам, входящим в эти 33%, почаще смотреться в зеркало.

Сравнивать себя с такими же гражданами в той стране, за чью сборную болели. Сравнить с уровнем жизни и свободы в той стране. Этого КАЖДЫЙ из них добивался вместе со своей страной. Страной свободной, независимой, трудолюбивой и самодостаточной. Я постоянно недоволен изображением в своем зеркале, но болею за сборную Беларуси», – написал в своем Facebook Исаев.

Валерий Исаев: «Я постоянно недоволен изображением в своем зеркале, но болею за сборную Беларуси»

 
 
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Агент Валерий Исаев прокомментировал результаты опроса на Tribuna.com.
 
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