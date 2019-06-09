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Никита Наумов: «Теперь кровь из носу нужно победить североирландцев. И с Эстонией потом надо брать очки и выравнивать положение в группе»
10.06.2019 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Никита Наумов высказался о ближайших матчах сборной.
- Настолько ли стратегически значим поединок с североирландцами, у которых уже девять очков?
– Они дважды встречались с эстонцами и один раз с нами. Самые важные игры у них впереди, правильно? Теперь кровь из носу нужно их победить. И с Эстонией потом предстоит встретиться дважды, а она, при всем уважении, тоже не Германия. Надо брать очки и выравнивать положение в группе — еще не все потеряно.
- Выходит, не считаешь нашим пределом борьбу с эстонцами за то, чтобы не стать последними в группе?
– Ни в коем случае. Да, тяжело соревноваться с голландцами и немцами. А с теми же североирландцами играть можно: это сейчас и эстонцы показали, хотя в итоге уступили с тем же счетом, что и мы.
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Никита Наумов: «Теперь кровь из носу нужно победить североирландцев. И с Эстонией потом надо брать очки и выравнивать положение в группе»
Защитник сборной Беларуси Никита Наумов высказался о ближайших матчах сборной.
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