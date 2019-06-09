Никита Наумов: «Теперь кровь из носу нужно победить североирландцев. И с Эстонией потом надо брать очки и выравнивать положение в группе»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Никита Наумов высказался о ближайших матчах сборной.

- Настолько ли стратегически значим поединок с североирландцами, у которых уже девять очков?

– Они дважды встречались с эстонцами и один раз с нами. Самые важные игры у них впереди, правильно? Теперь кровь из носу нужно их победить. И с Эстонией потом предстоит встретиться дважды, а она, при всем уважении, тоже не Германия. Надо брать очки и выравнивать положение в группе — еще не все потеряно.

- Выходит, не считаешь нашим пределом борьбу с эстонцами за то, чтобы не стать последними в группе?

– Ни в коем случае. Да, тяжело соревноваться с голландцами и немцами. А с теми же североирландцами играть можно: это сейчас и эстонцы показали, хотя в итоге уступили с тем же счетом, что и мы.