УЕФА: «Обсуждение реформ в Лиге чемпионов ведется только на консультационной основе»

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА распространил пресс-релиз с опровержением информации о готовящихся реформах Лиги чемпионов.

«В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.

Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА», – отмечается в заявлении.

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