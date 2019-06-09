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УЕФА: «Обсуждение реформ в Лиге чемпионов ведется только на консультационной основе»
10.06.2019 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА распространил пресс-релиз с опровержением информации о готовящихся реформах Лиги чемпионов.
«В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.
Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА», – отмечается в заявлении.
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УЕФА распространил пресс-релиз с опровержением информации о готовящихся реформах Лиги чемпионов.
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