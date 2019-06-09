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НБА. Плей-офф. Финал. 5-й матч. «Торонто» примет «Голден Стэйт»
10.06.2019 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Торонто пройдет 5-й матч финальной серии плей-офф
НБА
Финал
Пятый матч
В серии впереди «Торонто» – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Торонто пройдет 5-й матч финальной серии плей-офф НБА между местными «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз» (3-1).
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