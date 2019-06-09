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НБА. Плей-офф. Финал. 5-й матч. «Торонто» примет «Голден Стэйт»

10.06.2019 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Торонто пройдет 5-й матч финальной серии плей-офф НБА между местными «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз» (3-1).

НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

Торонто – Голден Стэйт
Дата проведения
11 июня, 04.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Превью

В серии впереди «Торонто» – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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Сегодня в Торонто пройдет 5-й матч финальной серии плей-офф НБА между местными «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз» (3-1).
 
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