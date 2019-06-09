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Чемпионат Беларуси. «Столица» обыграла ВРЗ во втором матче финальной серии
10.06.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу «Столица» обыграл ВРЗ — 4:1.
Столица (Минск) – ВРЗ (Гомель) – 4:1
Минск. 10 июня. Спорткомплекс МАПИД. Начало в 19.00. 610 зрителей.
ВРЗ: Дегтяренко; Золотухин – Рогачев – Селюк – Е.Клочко; Григорьев (к) – Пинчук – Матвеенко – Шамли; Грицовец, Чернейко. Запасные: Алешкевич (вр.), Березовский.
Голы: 1:0 — Лазюк (10.03). 2:0 — Королишин (16.32). 2:1 — Рогачев (19.28). 3:1 — Раговик (36.30). 4:1 — Раговик (39.37 — п.в.).
Ход серии — 2:0. Серия продлится до трех побед
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Во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу «Столица» обыграл ВРЗ — 4:1.
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