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Чемпионат Беларуси. «Столица» обыграла ВРЗ во втором матче финальной серии

10.06.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу «Столица» обыграл ВРЗ — 4:1. 

Столица (Минск) – ВРЗ (Гомель) – 4:1 

Минск. 10 июня. Спорткомплекс МАПИД. Начало в 19.00. 610 зрителей. 

Столица: Поляков; Чибисов – Королишин – Раговик – М.Грицына; Ольшевский – Горбенко – Лазюк – Бето. Запасные: Чурилин (вр.), Черник (к), Эстевао. 

ВРЗ: Дегтяренко; Золотухин – Рогачев – Селюк – Е.Клочко; Григорьев (к) – Пинчук – Матвеенко – Шамли; Грицовец, Чернейко. Запасные: Алешкевич (вр.), Березовский. 

Голы: 1:0 — Лазюк (10.03). 2:0 — Королишин (16.32). 2:1 — Рогачев (19.28). 3:1 — Раговик (36.30). 4:1 — Раговик (39.37 — п.в.). 

Ход серии — 2:0.  Серия продлится до трех побед

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу «Столица» обыграл ВРЗ — 4:1.
 
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