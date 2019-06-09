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Раздевалку «Химок» ограбили по ходу 3-го матча финальной серии Единой лиги ВТБ
10.06.2019 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Раздевалку «Химок» ограбили во время 3-го матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским
«В начале игры в раздевалку проник неизвестный, взял личные вещи игроков и скрылся. Фото и видео переданы полиции», – сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.
Армейцы выиграли серию и стали чемпионами турнира.
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Раздевалку «Химок» ограбили во время 3-го матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (62:80, 0-3).
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