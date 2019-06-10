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Де Лигта не убедило предложение «Барселоны». Он склоняется к варианту с «ПСЖ»
10.06.2019 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
По информации As, 19-летний футболист склоняется к варианту с переходом в
Де Лигта не убедило предложение «Барселоны» ни в финансовом плане (
Ключевую роль сыграл
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Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт близок к тому, чтобы принять решение о будущем.
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