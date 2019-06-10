Де Лигта не убедило предложение «Барселоны». Он склоняется к варианту с «ПСЖ»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Маттейс де Лигт близок к тому, чтобы принять решение о будущем.

По информации As, 19-летний футболист склоняется к варианту с переходом в .

Де Лигта не убедило предложение «Барселоны» ни в финансовом плане ( сообщалось о 7,5 млн евро в год против 15 млн от парижан), ни в плане гарантий по игровому времени.

Ключевую роль сыграл , который вернулся в на пост спортивного директора. Он находится в хороших отношениях с агентом де Лигта Мино Райолой.