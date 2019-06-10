|
«Макслайн» запустит новый бонус. Каждый участник получит шанс выиграть 500 BYN ежедневно
10.06.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Букмекерская компания «Макслайн» запускает новый бонус. Каждый участник получит шанс выиграть 500 BYN ежедневно.
Другие подробности акции компания пока не раскрывает. Ожидается, что полные условия бонуса будут опубликованы в течение ближайших дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Букмекерская компания «Макслайн» запускает новый бонус.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)