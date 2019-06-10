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Василий Уткин: «Мне очень понравились матчи Лиги Наций. Кому-то Беларусь с Молдовой понравилась игра. Белоруссия с Молдавией еще можно говорить»

10.06.2019 23:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Василий Уткин поделился мнением о Лиге Наций.

«Мне очень понравились матчи Лиги Наций. Кому-то Беларусь с Молдовой понравилась игра. Белоруссия с Молдавией еще можно говорить. Опять-таки, а команды-малютки, которые изведали радость победы, хоть и друг над другом. 

Вообще история дивизионного турнира для сборных очень позитивна», – сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».

 
 
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