Василий Уткин: «Мне очень понравились матчи Лиги Наций. Кому-то Беларусь с Молдовой понравилась игра. Белоруссия с Молдавией еще можно говорить»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Василий Уткин поделился мнением о Лиге Наций.

«Мне очень понравились матчи Лиги Наций. Кому-то Беларусь с Молдовой понравилась игра. Белоруссия с Молдавией еще можно говорить. Опять-таки, а команды-малютки, которые изведали радость победы, хоть и друг над другом.