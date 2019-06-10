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Василий Уткин: «Мне очень понравились матчи Лиги Наций. Кому-то Беларусь с Молдовой понравилась игра. Белоруссия с Молдавией еще можно говорить»
10.06.2019 23:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист Василий Уткин поделился мнением о Лиге Наций.
«Мне очень понравились матчи Лиги Наций. Кому-то Беларусь с Молдовой понравилась игра. Белоруссия с Молдавией еще можно говорить. Опять-таки, а команды-малютки, которые изведали радость победы, хоть и друг над другом.
Вообще история дивизионного турнира для сборных очень позитивна», – сказал Уткин в эфире «
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Василий Уткин: «Мне очень понравились матчи Лиги Наций. Кому-то Беларусь с Молдовой понравилась игра. Белоруссия с Молдавией еще можно говорить»
Российский журналист Василий Уткин поделился мнением о Лиге Наций.
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