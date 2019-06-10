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Никита Наумов: «У нас не было задачи сильно прессинговать немцев. Да и не скажешь же, что нас много возили в штрафной»

10.06.2019 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Никита Наумов рассказал о матче против сборной Германии в матче квалификации ЧЕ-2020 (0:2). 

- Немцы не очень напрягались, тем более вы позволяли им много работать с мячом. Почему не получался прессинг?

– В принципе у нас не было задачи сильно прессинговать. Да, они владели мячом, инициативой. А мы опустились ниже, надеясь выбегать в контратаки, и рассчитывать на «стандарты». Не скажешь же, что нас много возили в штрафной — гости чаще перекатывали мяч с фланга на фланг.

Правда, как только мы давали даже небольшой сбой и открывали им хоть маленькую лазейку, они сразу пользовались этим.

 
 
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Защитник сборной Беларуси Никита Наумов рассказал о матче против сборной Германии в матче квалификации ЧЕ-2020 (0:2).
 
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