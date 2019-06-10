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Майкл О’Нил: «Мы изначально нацеливались на то, чтобы не терять очков в поединках с белорусами»

10.06.2019 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился мнением о предстоящем поединке против белорусов в отборе ЧЕ-2020. 

- Если возьмете в Борисове три очка, то одержите четвертую победу подряд в отборочном турнире — историческое достижение для сборной Северной Ирландии. Это как-то довлеет над вами?

– Такие серии всегда приятны, но главным считаем другое. Победа в Борисове будет означать, что реальные шансы сохранятся до последних матчей квалификации.

Мы изначально нацеливались на то, чтобы не терять очков в поединках с белорусами и эстонцами — исходим из того, что конкуренты из Германии и Голландии тоже их не потеряют. Нам надо оказывать на них давление, особенно на голландцев.

 
 
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Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился мнением о предстоящем поединке против белорусов в отборе ЧЕ-2020.
 
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