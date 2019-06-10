Заработал безвизовый режим для иностранцев в связи с началом Европейских игр

Источник материала: Tribuna.com

С 10 июня вступили в силу новые правила для проезда в Беларусь. Иностранцам на любом пункте пропуска можно предоставить аккредитацию участника или билет на любое спортивное состязание. Данное правило действует для граждан 74 государств.

Как сообщает «СБ», о приезжающих гостях информируют погранотряды, они могут пройти таможенный контроль без очереди.

Добавим, что иностранным болельщикам можно будет остаться в Беларуси до 10 июля.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 30 июня.