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Заработал безвизовый режим для иностранцев в связи с началом Европейских игр
11.06.2019 00:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
С 10 июня вступили в силу новые правила для проезда в Беларусь. Иностранцам на любом пункте пропуска можно предоставить аккредитацию участника или билет на любое спортивное состязание. Данное правило действует для граждан 74 государств.
Как сообщает
Добавим, что иностранным болельщикам можно будет остаться в Беларуси до 10 июля.
Европейские игры пройдут с 21 июня по 30 июня.
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С 10 июня вступили в силу новые правила для проезда в Беларусь.
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