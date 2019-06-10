КХЛ. 19-летний белорусский нападающий Михальчук перешел в «Торпедо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Владислав Михальчук подписал двусторонний контракт с «Торпедо» сроком на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.

Таким образом, 19-летний хоккеист может выступать как в КХЛ, так и в ВХЛ.

Последние два сезона форвард провел за океаном в WHL за «Принц-Джордж». В 128 играх на его счету 83 (39+44) очка.

Напомним, что ранее в систему «Торпедо» перешел и другой белорусский хоккеист – Андрей Белевич.