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КХЛ. 19-летний белорусский нападающий Михальчук перешел в «Торпедо»
11.06.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Владислав Михальчук подписал двусторонний контракт с «Торпедо» сроком на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.
Таким образом, 19-летний хоккеист может выступать как в КХЛ, так и в ВХЛ.
Последние два сезона форвард провел за океаном в WHL за «Принц-Джордж». В 128 играх на его счету 83 (39+44) очка.
Напомним, что ранее в систему «Торпедо» перешел и другой белорусский хоккеист – Андрей Белевич.
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Белорусский нападающий Владислав Михальчук подписал двусторонний контракт с «Торпедо» сроком на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.
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