ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. 19-летний белорусский нападающий Михальчук перешел в «Торпедо»

11.06.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Владислав Михальчук подписал двусторонний контракт с «Торпедо» сроком на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.

Таким образом, 19-летний хоккеист может выступать как в КХЛ, так и в ВХЛ.

Последние два сезона форвард провел за океаном в WHL за «Принц-Джордж». В 128 играх на его счету 83 (39+44) очка.

Напомним, что ранее в систему «Торпедо» перешел и другой белорусский хоккеист – Андрей Белевич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Владислав Михальчук подписал двусторонний контракт с «Торпедо» сроком на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кто забьет Северной Ирландии: Лаптев – 4,5, Нехайчик – 5,5, Кисляк – 7. Если что, «Марафон» вернет деньги за первую ставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • new balance официальный сайт россия каталог в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика