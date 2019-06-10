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ESPN: «Уорриорз» считают, что у Дюрэнта разрыв ахилла
11.06.2019 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
Как сообщает ESPN, «Уорриорз» считают, что у Дюрэнта разрыв ахилла.
Во вторник форвард пройдет МРТ-обследование, которое покажет степень серьезности травмы.
Дюрэнт
Несмотря на потерю одного из своих лидеров, калифорнийцы смогли одержать победу в гостях и сократили отставание в серии (106:105, 2-3).
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Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт, дебютировавший в финальной серии c «Торонто» после повреждения голени, снова получил травму правой ноги во 2-й четверти 5-го...
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