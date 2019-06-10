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Средняя посещаемость 9-го тура первой лиги составила 454 зрителя на игре

11.06.2019 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость 9-го тура первой лиги чемпионата Беларуси составила 454 зрителя на игре.

Больше всего болельщиков пришло на матч «Смолевичи» – «Орша» – 650.

Отметим, что самыми посещаемыми клубами первой лиги являются «Рух» (832) «Белшина» (831) и «Волна» (756). Наименьший интерес вызывают домашние матчи «Локомотива» (235), «Гранита» (213) и «Спутника» (200).

Средняя посещаемость 9-го тура первой лиги составила 454 зрителя на игре

 
 
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Средняя посещаемость 9-го тура первой лиги чемпионата Беларуси составила 454 зрителя на игре.
 
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