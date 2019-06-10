Иван Караичев: «Давайте по правде. Игорь Криушенко никому не интересен. Возможно, даже собственным игрокам»

Источник материала: Tribuna.com

Специалист по PR Иван Караичев считает, что отсутствие лидера – одна из проблем сборной Беларуси.

«Отсутствие лидера. Им может быть тренер. Им может быть игрок или группа игроков. Но когда я читаю репортажи с пресс-конференций Криушенко, мне уже хочется держаться подальше от сборной. Грустные усы Криушенко отвечают на вопрос так же скудно, как сборная управляет игрой. Давайте по правде. Игорь Криушенко никому не интересен. Возможно, даже собственным игрокам.

Давай вспомним других тренеров. Да, Малофеев оскандалился в конце своего тренерского пути в сборной, однако был и героический отбор, когда едва не опередили украинцев. Да, Штанге был популистом, но он умел зажигать сердца людей — как спортивных чиновников, так и болельщиков. Я пойму поражение от немцев. Но не пойму отсутствие победы над североирландцами дома. Уверенной победы, иначе зачем нам вообще интересоваться сборной, которая не сильно интересуется собой? И я уверен, сборная уверенно не победит. Потому что нет у нее тренера-мотиватора. Да и игроков. Раньше мы приходили на трибуны за Валика и Хаца, за вратарей, стоявших стеной, динамовцев еще из состава нашего флагмана в СССР. В конце концов, Сергей Герасимец, забивавший голландцам в том самом победном поединке, тоже был выходцем из вполне успешной дружины 1991 года… Сегодня таких игроков нет», – написал Караичев.