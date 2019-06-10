Андрей Толмач: «Как поступило предложение от «Динамо»? Пока без комментариев»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Столицы» и гендиректор минского Андрей Толмач не захотел говорить о новой работе.

– Вы мыслями в «Столице» или уже в минском «Динамо»?

– Не надо вопросов таких. Пока без этих вопросов, хорошо?

– Как поступило предложение от «Динамо»?

– Пока без комментариев, – заявил Толмач и ушел от телекамеры и журналиста «Беларусь 5».