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Андрей Толмач: «Как поступило предложение от «Динамо»? Пока без комментариев»
11.06.2019 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Столицы» и гендиректор минского
– Вы мыслями в «Столице» или уже в минском «Динамо»?
– Не надо вопросов таких. Пока без этих вопросов, хорошо?
– Как поступило предложение от «Динамо»?
– Пока без комментариев, – заявил Толмач и ушел от телекамеры и журналиста «Беларусь 5».
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Главный тренер «Столицы» и гендиректор минского «Динамо» Андрей Толмач не захотел говорить о новой работе.
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