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Журналист «Беларусь 5» Капуцкий: «Вудкрофт в 49 лет хочет зарабатывать, а не просто работать»

11.06.2019 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Беларусь 5» и ведущий «Спорт-кадра» Павел Капуцкий высказался на тему отсутствия главного тренера у минского «Динамо».

«С Александром Андриевским клуб не договорился. Другой амбициозный тренер Крэйг Вудкрофт в 49 лет хочет зарабатывать, а не просто работать», – сказал Капуцкий.

 
 
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Журналист «Беларусь 5» и ведущий «Спорт-кадра» Павел Капуцкий высказался на тему отсутствия главного тренера у минского «Динамо».
 
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