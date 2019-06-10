|
Журналист «Беларусь 5» Капуцкий: «Вудкрофт в 49 лет хочет зарабатывать, а не просто работать»
11.06.2019 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист «Беларусь 5» и ведущий «Спорт-кадра» Павел Капуцкий высказался на тему отсутствия главного тренера у минского
«С Александром Андриевским клуб не договорился. Другой амбициозный тренер
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Беларусь 5» и ведущий «Спорт-кадра» Павел Капуцкий высказался на тему отсутствия главного тренера у минского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)