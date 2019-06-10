Журналист «Беларусь 5» Капуцкий: «Вудкрофт в 49 лет хочет зарабатывать, а не просто работать»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Беларусь 5» и ведущий «Спорт-кадра» Павел Капуцкий высказался на тему отсутствия главного тренера у минского .

«С Александром Андриевским клуб не договорился. Другой амбициозный тренер в 49 лет хочет зарабатывать, а не просто работать», – сказал Капуцкий.