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Квалификация Евро-2020. Франция в гостях у Андорры, Германия принимает Эстонию

11.06.2019 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Франции отправится в гости к Андорре, Италия примет Боснию и Герцеговину.

Квалификация Евро-2020

4-й тур

Азербайджан – Словакия 1:5 (1:3, 0:2)
Дата проведения
11 июня, 19.00, «Баксель-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Лоботка, 0:2 – 27 Куцка, 1:2 – 28 Шейдаев, 1:3 – 30 Гамшик, 1:4 – 57 Гамшик, 1:5 – 85 Ганцко.
АзербайджанАгаев, Медведев, Гусейнов, Кривоцюк, Гараев, Рахимов, Эюбов (Махмудов, 79), Ришард, Абдуллаев (Дадашов, 89), Рамазанов (Мадатов, 61), Шейдаев.
СловакияДубравка, Ганцко, Вавро, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Лоботка (Грегуш, 84), Мак, Гамшик (Гараслин, 86), Руснак, Боженик (Дуда, 71).
Предупреждение:
Кривоцюк (70).

 

Албания – Молдова
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Ружди Бижута»
превью матча онлайн статистика
АлбанияБериша, Маврай, Исмайли, Весели, Леняни, Рамадани, Каче, Абраши, Хюсай, Узуни, Садику.
МолдоваКошелев, Рябчук, Эфрос, Жардан, Карп, Суворов, Чеботару, Армаш, Домашкан, Гынсарь, Антонюк.

 

Андорра – Франция
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика
АндорраГомес Морейра, Макс Льовера, Сан-Николас, Лима, Сервос, Ребес, Рубио, Вьейра, Валес, Алаэс, Мартинес.
ФранцияЛьорис, Зума, Менди, Лангле, Дюбуа, Ндомбеле, Погба, Коман, Товен, Гризманн, Мбаппе.

 

Исландия – Турция
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика
ИсландияХалльдоурссон, Херманнссон, Скуласон, Сигурдссон, Арнасон, Гудмундссон, Бьярнасон, Гуннарссон, Хадльвредссон, Сигурдссон, Бедварссон.
ТурцияГюнок, Айхан, Демирал, Калдырым, Челик, Чалханоглу, Токез, Кахведжи, Туфан, Караман, Йылмаз.

 

Россия – Кипр
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика
РоссияГильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Головин, Оздоев, Ионов, Зобнин, Миранчук, Дзюба.
КипрПардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Кости, Авраам, Маргаса, Георгиу, Артиматас, Макрис, Сотериу.

 

Казахстан – Сан-Марино 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
11 июня, 17.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Куат, 2:0 – 61 Федин, 3:0 – 65 Суюмбаев, 4:0 – 79 Исламхан.
КазахстанНепогодов, Шомко, Малый, Ерланов, Суюмбаев, Тагыберген, Куат (Перцух, 84), Вороговский, Исламхан, Аймбетов (Федин, 58), Турысбек (Жангылышбай, 70).
Сан-МариноБенедеттини, Витайоли, Грандони, Бролли, Чезарини (Баттистини, 77), Лунадеи, Муларони, Баттистини (Голинуччи, 46), Чензони, Витайоли (Бернарди, 84), Нанни.
Предупреждения:
Ерланов (31), Чензони (48), Бролли (64), Шомко (90).

 

Бельгия – Шотландия
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Король Бодуэн»
превью матча онлайн статистика
БельгияКуртуа, Компани, Вертонген, Алдервейрелд, Менье, де Брюйне, Тилеманс, Азар, Витцель, Азар, Лукаку.
ШотландияМаршалл, О’Доннелл, Малгрю, Маккенна, Макгрегор, Армстронг, Берк, Маклин, Расселл, Мактомини, Тэйлор.

 

Греция – Армения
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
ГрецияВлаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Мавриас, Самарис, Фортунис, Масурас, Зека, Пелкас, Кулурис.
АрменияАйрапетян, Ароян, Амбарцумян, Ишханян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян, Казарян, Барсегян, Карапетян, Григорян.

 

Италия – Босния и Герцеговина
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ИталияСиригу, Бонуччи, Эмерсон, Кьеллини, Манчини, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Верратти, Бернардески, Куальярелла.
Босния и ГерцеговинаШехич, Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Чивич, Бешич, Пьянич, Гояк, Сарич, Вишча, Джеко.

 

Лихтенштейн – Финляндия
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Райнпарк Штадион»
превью матча онлайн статистика
ЛихтенштейнХоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер, Визер, Зеле, Хаслер, Бюхель, Саланович, Кюне.
ФинляндияГрадецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Спарв, Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен.

 

Венгрия – Уэльс
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика
ВенгрияГулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак, Собослаи, Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер.
УэльсХеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс, Брукс, Джеймс, Аллен, Бэйл, Ампаду.

 

 

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

 
 
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В четвертом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Франции отправится в гости к Андорре, Италия примет Боснию и Герцеговину.
 
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