|
Квалификация Евро-2020. Франция в гостях у Андорры, Германия принимает Эстонию
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
В четвертом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Франции отправится в гости к Андорре, Италия примет Боснию и Герцеговину.
Квалификация Евро-2020
4-й тур
- Дата проведения
-
11 июня, 19.00, «Баксель-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
8 Лоботка,
0:2 –
27 Куцка,
1:2 –
28 Шейдаев,
1:3 –
30 Гамшик,
1:4 –
57 Гамшик,
1:5 –
85 Ганцко.
Азербайджан –
Агаев, Медведев, Гусейнов, Кривоцюк, Гараев, Рахимов, Эюбов (Махмудов, 79), Ришард, Абдуллаев (Дадашов, 89), Рамазанов (Мадатов, 61), Шейдаев.
Словакия –
Дубравка, Ганцко, Вавро, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Лоботка (Грегуш, 84), Мак, Гамшик (Гараслин, 86), Руснак, Боженик (Дуда, 71).
- Предупреждение:
-
Кривоцюк
(70).
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Ружди Бижута»
Албания –
Бериша, Маврай, Исмайли, Весели, Леняни, Рамадани, Каче, Абраши, Хюсай, Узуни, Садику.
Молдова –
Кошелев, Рябчук, Эфрос, Жардан, Карп, Суворов, Чеботару, Армаш, Домашкан, Гынсарь, Антонюк.
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Estadi Nacional»
Андорра –
Гомес Морейра, Макс Льовера, Сан-Николас, Лима, Сервос, Ребес, Рубио, Вьейра, Валес, Алаэс, Мартинес.
Франция –
Льорис, Зума, Менди, Лангле, Дюбуа, Ндомбеле, Погба, Коман, Товен, Гризманн, Мбаппе.
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
Исландия –
Халльдоурссон, Херманнссон, Скуласон, Сигурдссон, Арнасон, Гудмундссон, Бьярнасон, Гуннарссон, Хадльвредссон, Сигурдссон, Бедварссон.
Турция –
Гюнок, Айхан, Демирал, Калдырым, Челик, Чалханоглу, Токез, Кахведжи, Туфан, Караман, Йылмаз.
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Стадион Нижний Новгород»
Россия –
Гильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Головин, Оздоев, Ионов, Зобнин, Миранчук, Дзюба.
Кипр –
Пардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Кости, Авраам, Маргаса, Георгиу, Артиматас, Макрис, Сотериу.
- Дата проведения
-
11 июня, 17.00, «Астана Арена»
- Голы:
-
1:0 –
45 Куат,
2:0 –
61 Федин,
3:0 –
65 Суюмбаев,
4:0 –
79 Исламхан.
Казахстан –
Непогодов, Шомко, Малый, Ерланов, Суюмбаев, Тагыберген, Куат (Перцух, 84), Вороговский, Исламхан, Аймбетов (Федин, 58), Турысбек (Жангылышбай, 70).
Сан-Марино –
Бенедеттини, Витайоли, Грандони, Бролли, Чезарини (Баттистини, 77), Лунадеи, Муларони, Баттистини (Голинуччи, 46), Чензони, Витайоли (Бернарди, 84), Нанни.
- Предупреждения:
-
Ерланов
(31), Чензони
(48), Бролли
(64), Шомко
(90).
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Король Бодуэн»
Бельгия –
Куртуа, Компани, Вертонген, Алдервейрелд, Менье, де Брюйне, Тилеманс, Азар, Витцель, Азар, Лукаку.
Шотландия –
Маршалл, О’Доннелл, Малгрю, Маккенна, Макгрегор, Армстронг, Берк, Маклин, Расселл, Мактомини, Тэйлор.
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Спирос Луис»
Греция –
Влаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Мавриас, Самарис, Фортунис, Масурас, Зека, Пелкас, Кулурис.
Армения –
Айрапетян, Ароян, Амбарцумян, Ишханян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян, Казарян, Барсегян, Карапетян, Григорян.
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Альянц Стэдиум»
Италия –
Сиригу, Бонуччи, Эмерсон, Кьеллини, Манчини, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Верратти, Бернардески, Куальярелла.
Босния и Герцеговина –
Шехич, Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Чивич, Бешич, Пьянич, Гояк, Сарич, Вишча, Джеко.
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Райнпарк Штадион»
Лихтенштейн –
Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер, Визер, Зеле, Хаслер, Бюхель, Саланович, Кюне.
Финляндия –
Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Спарв, Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен.
- Дата проведения
-
11 июня, 21.45, «Групама-Арена»
Венгрия –
Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак, Собослаи, Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер.
Уэльс –
Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс, Брукс, Джеймс, Аллен, Бэйл, Ампаду.
Таблицы отбора Евро-2020
Статистика отбора Евро-2020
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Франции отправится в гости к Андорре, Италия примет Боснию и Герцеговину.
-
Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге
22:06, СТВ
-
Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?
22:39, СТВ
-
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
12:22, БелТА
-
Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров
22:36, СТВ
-
Кондиционер в автобусе? Закрывайте форточки. Что делать пассажирам, чтобы ехать с комфортом
07:35, Tut.by
-
Главой МВД стал Юрий Караев
12:45, Tut.by
-
Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины
22:34, СТВ
-
Урсынов – самый большой спальный район Варшавы, отмечает 24-е именины
06:42, Виртуальный Брест
-
«Пока учился в колледже, уже был на жёсткой зависимости». Реальные истории наркоманов
22:22, СТВ
-
Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти
12:18, БелТА
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
В Гродно и области откроются 3 фан-зоны ко II Европейским играм
14:28, Полымя
-
19:45, Tribuna.com
-
Квалификация Евро-2020. Испания против Швеции, Украина – Люксембург
12:41, Tribuna.com
-
Кто забьет Северной Ирландии: Лаптев – 4,5, Нехайчик – 5,5, Кисляк – 7. Если что, «Марафон» вернет деньги за первую ставку
08:42, Tribuna.com
-
Никита Наумов: «У нас не было задачи сильно прессинговать немцев. Да и не скажешь же, что нас много возили в штрафной»
22:36, Tribuna.com
-
Иван Маевский: «Нужно быть реалистами. Имея в группе Голландию и Германию, наша задача – борьба за третье место»
09:02, Tribuna.com
-
Анна Гришкевич: «Сумму за трансфер в «Монцу» выплачивала сама. «Минчанка» требовала 20 тысяч евро, БФВ – 5 тысяч»
18:35, Tribuna.com
-
Все новости
- Читатель уверяет, что в Минске вчера был «денежный дождь». Что делать, когда находишь чужие деньги? 10.06.2019,
Tut.by
- Свыше 30 тысяч бутылок растительного масла российского производства запрещено к реализации в Брестской области 10.06.2019,
Полесская правда
- Как выглядят заборы, которые «ради безопасности» растут в Минске перед Европейскими играми 10.06.2019,
Tut.by
- В Пинске нетрезвая автоледи едва не сбила ребёнка во дворе дома по проспекту Жолтовского (видео) 10.06.2019,
Полесская правда
- Выпускной-2019 в Глуске (фоторепортаж) 10.06.2019,
Радзiма
- Сотрудничество в ИТ и повышение статуса диппредставительства. Турчин и Янчевский съездили в Швейцарию 10.06.2019,
Tut.by
- Под Могилевом выпал град размером со сливу 10.06.2019,
Tut.by
- Певец Леонардо (уроженец Барановичей) погиб во время выступления в санатории
06.06.2019,
Виртуальный Брест
- В Барановичах горит мебельная фабрика
07.06.2019,
Виртуальный Брест
- «Белагро»: 600 компаний привезли свою сельхозтехнику на форум в Минске
05.06.2019,
Mir24.TV Belarus
- "Белнефтехим" ответил на обращения водителей, связанные с ценами на топливо (вам не понравится)
06.06.2019,
Виртуальный Брест
- Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал
08.06.2019,
Слуцк Город
- Ольга Рыжикова ушла из эфира «Добрай раніцы, Беларусь». Из-за скандала на «Евровидении»?
05.06.2019,
Tut.by
- Читатель уверяет, что в Минске вчера был «денежный дождь». Что делать, когда находишь чужие деньги?
10.06.2019,
Tut.by