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У Криушенко 9 поражений в 10 матчах в отборочных турнирах. Хуже было только у Вергеенко
11.06.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси при
Из всех тренеров сборной хуже результат был лишь у Михаила Вергеенко – две ничьи в 13 матчах (5,1 процента очков).
Лучшими по этому показателю являются: Штанге (42,7 процентов), Малофеев (40,0 процентов) и Хацкевич (36,4 процента).
Если брать в расчет также матчи Лиги наций, то показатель Криушенко составляет 35,4 процента очков (17 очков в 16 матчах).
По среднему количеству забитых голов сборная Криушенко также занимает второе место с конца – всего 0,5 голов в среднем за матч. Хуже показатель снова был лишь у Вергеенко – 0,46 забитых мячей.
По среднему количеству пропущенных мячей сборная при Криушенко показывает абсолютно худший показатель – 2,4 гола за матч. Ранее этот список замыкали: Пунтус (2,14), Кондратьев (2,0) и Вергеенко (1,85).
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Сборная Беларуси при Игоре Криушенко проиграла 9 матчей из 10 в отборочных турнирах.
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