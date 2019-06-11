ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Криушенко о провальном старте: «А что не под контролем? Мы же не с Сан-Марино играли эти четыре игры»

11.06.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результат матча с Северной Ирландией (0:1), сообщает «Беларусь 5».

– Игра ничейная была. Удача улыбнулась сопернику. Их мастерство было выше. Потеря концентрации и с аута наказали нас. Даже не хочется комментировать этот гол. Хотели добавить фланги, которые будут обострять. На флангах была борьба упорная. Сказать, что не сражались и не старались, не могу. Концентрации не хватило.

– Второй тайм хуже получился?

– Не сказал бы. Просто пошли больше качели. Атака то туда, то туда. Естественно, что силы потихоньку покидали. В единоборствах тяжелее противостоять стало. Возможно, поэтому не очень хорошо в обороне смотрелись. Но в атаку убегали.

– Довольны Шикавкой? Не жалеете, что нет Сигневича?

– Хотел побольше агрессии от Жени. Старался, открывался, но агрессии маловато. Сигневича на прошлый сбор вызывал. Дал шанс. Сейчас Шикавке дал шанс. Посмотрел, что каждый из них может.

– Все обеспокоены последними результатами. Ситуация под контролем?

– А что не под контролем? Мы работаем, пытаемся наигрывать моменты и ищем что-то новое. Мы же не с Сан-Марино играли эти четыре игры. Считаю, что соперники сейчас были очень хорошие. Северная Ирландия, Германия, Голландия. Чем больше таких игр, тем больше команда будет чувствовать сопротивление. Тогда в играх с равными соперниками будет полегче.

– Что скажете болельщикам?

– Могу только поблагодарить болельщиков и извиниться, что пока не можем их порадовать, – сказал Криушенко.

Сборная Беларуси выдала худший старт в истории отборочных циклов

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результат матча с Северной Ирландией (0:1), сообщает «Беларусь 5».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Квалификация Евро-2020. Сборная Беларуси поднялась на предпоследнее место в группе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика