Криушенко о провальном старте: «А что не под контролем? Мы же не с Сан-Марино играли эти четыре игры»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результат матча с Северной Ирландией (0:1), сообщает «Беларусь 5».

– Игра ничейная была. Удача улыбнулась сопернику. Их мастерство было выше. Потеря концентрации и с аута наказали нас. Даже не хочется комментировать этот гол. Хотели добавить фланги, которые будут обострять. На флангах была борьба упорная. Сказать, что не сражались и не старались, не могу. Концентрации не хватило.

– Второй тайм хуже получился?

– Не сказал бы. Просто пошли больше качели. Атака то туда, то туда. Естественно, что силы потихоньку покидали. В единоборствах тяжелее противостоять стало. Возможно, поэтому не очень хорошо в обороне смотрелись. Но в атаку убегали.

– Довольны Шикавкой? Не жалеете, что нет Сигневича?

– Хотел побольше агрессии от Жени. Старался, открывался, но агрессии маловато. Сигневича на прошлый сбор вызывал. Дал шанс. Сейчас Шикавке дал шанс. Посмотрел, что каждый из них может.

– Все обеспокоены последними результатами. Ситуация под контролем?

– А что не под контролем? Мы работаем, пытаемся наигрывать моменты и ищем что-то новое. Мы же не с Сан-Марино играли эти четыре игры. Считаю, что соперники сейчас были очень хорошие. Северная Ирландия, Германия, Голландия. Чем больше таких игр, тем больше команда будет чувствовать сопротивление. Тогда в играх с равными соперниками будет полегче.

– Что скажете болельщикам?

– Могу только поблагодарить болельщиков и извиниться, что пока не можем их порадовать, – сказал Криушенко.

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