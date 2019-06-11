Квалификация Евро-2020. Сборная Беларуси поднялась на предпоследнее место в группе

Источник материала: Tribuna.com

В четвертом туре квалификации к Евро-2020 сборная Беларуси дома проиграла Северной Ирландии (0:1).

Несмотря на это, белорусы смогли подняться на предпоследнее место. Это стало возможным благодаря тому, что во втором матче группы Германия разгромила Эстонию (8:0).

Таким образом, эстонцы как и подопечные Игоря Криушенко не набрали ни одного очка после четырех туров. Однако за счет лучшей разницы забитых и пропущенных белорусы занимают предпоследнее место. Отметим, что Эстония провела на одну встречу меньше.

Напомним, что Беларусь сыграет в гостях с Эстонией 6 сентября.

Таблица группы С