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Квалификация Евро-2020. Сборная Беларуси поднялась на предпоследнее место в группе

11.06.2019 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертом туре квалификации к Евро-2020 сборная Беларуси дома проиграла Северной Ирландии (0:1).

Несмотря на это, белорусы смогли подняться на предпоследнее место. Это стало возможным благодаря тому, что во втором матче группы Германия разгромила Эстонию (8:0).

Таким образом, эстонцы как и подопечные Игоря Криушенко не набрали ни одного очка после четырех туров. Однако за счет лучшей разницы забитых и пропущенных белорусы занимают предпоследнее место. Отметим, что Эстония провела на одну встречу меньше.

Напомним, что Беларусь сыграет в гостях с Эстонией 6 сентября.

Таблица группы С

 
 
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В четвертом туре квалификации к Евро-2020 сборная Беларуси дома проиграла Северной Ирландии (0:1).
 
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