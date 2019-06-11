Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси выдала худший старт в истории отборочных циклов, проиграв Северной Ирландии (0:1) в квалификации к Евро-2020.

До этого белорусы уступили Голландии (0:4), Северной Ирландии (1:2) и Германии (0:2). Таким образом, после четырех игр подопечные Игоря Криушенко не набрали очков.

До нынешней квалификации «националка» после четырех туров имела два очка в квалификации Евро-2000 (Беларусь – Дания – 0:0, Уэльс – Беларусь – 3:2, Беларусь – Швейцария – 0:1, Италия – Беларусь – 1:1), один балл в квалификации Евро-2016 (Люксембург – Беларусь – 1:1, Беларусь – Украина – 0:2, Беларусь – Словакия – 1:3, Испания – Беларусь – 3:0).

Напомним, следующую встречу сборная Беларуси проведет 6 сентября в гостях против Эстонии.