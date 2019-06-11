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Сборная Беларуси выдала худший старт в истории отборочных циклов
11.06.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси выдала худший старт в истории отборочных циклов, проиграв Северной Ирландии (0:1) в квалификации к Евро-2020.
До этого белорусы уступили Голландии (0:4), Северной Ирландии (1:2) и Германии (0:2). Таким образом, после четырех игр подопечные Игоря Криушенко не набрали очков.
До нынешней квалификации «националка» после четырех туров имела два очка в квалификации Евро-2000 (Беларусь – Дания – 0:0, Уэльс – Беларусь – 3:2, Беларусь – Швейцария – 0:1, Италия – Беларусь – 1:1), один балл в квалификации Евро-2016 (Люксембург – Беларусь – 1:1, Беларусь – Украина – 0:2, Беларусь – Словакия – 1:3, Испания – Беларусь – 3:0).
Напомним, следующую встречу сборная Беларуси проведет 6 сентября в гостях против Эстонии.
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Сборная Беларуси выдала худший старт в истории отборочных циклов, проиграв Северной Ирландии (0:1) в квалификации к Евро-2020.
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