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Сергей Ковальчук: «Принципиальный подход Беларуси в том, чтобы дети имели возможность пользоваться спортивными объектами бесплатно»

11.06.2019 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о важности инфраструктуры.

«Сегодня в Беларуси насчитывается более 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений. Они построены не только в столице, но по всей республике, в больших и малых городах, поселках и деревнях. Принципиальный подход нашего государства состоит в том, чтобы дети имели возможность пользоваться этими объектами бесплатно. Уже подготовлен проект соответствующего указа главы государства, надо полагать, документ в ближайшее время будет подписан», – сказал Ковальчук.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о важности инфраструктуры.
 
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