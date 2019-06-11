Сергей Ковальчук: «Принципиальный подход Беларуси в том, чтобы дети имели возможность пользоваться спортивными объектами бесплатно»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о важности инфраструктуры.

«Сегодня в Беларуси насчитывается более 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений. Они построены не только в столице, но по всей республике, в больших и малых городах, поселках и деревнях. Принципиальный подход нашего государства состоит в том, чтобы дети имели возможность пользоваться этими объектами бесплатно. Уже подготовлен проект соответствующего указа главы государства, надо полагать, документ в ближайшее время будет подписан», – сказал Ковальчук.