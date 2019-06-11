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Игорь Шитов: «Криушенко попрощался с нами. Поэтому пока все печально»

12.06.2019 00:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов после поражения от команды Северной Ирландии (0:1) заявил о том, что главный тренер команды Игорь Криушенко попрощался с командой, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

– Какое в команде настроение после четырех поражений?

– Настроение хорошим быть не может быть. Наверное, тренер попрощался с нами. Поэтому пока все печально.

– Тренер попрощался?

– Да.

– Как команда отреагировала на это?

– Понимаем, что нужен результат. Четыре игры – ноль очков. В этом матче нужна была победа, чтобы что-то оставалось прежним. Хотя, возможно, тренер сказал это на эмоциях, – сказал Шитов.

По информации Tribuna.com от нескольких источников, в раздевалке Криушенко не прощался с игроками. 

Также на пресс-конференции Криушенко заявил, что не собирается подавать в отставку.

 
 
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Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов после поражения от команды Северной Ирландии (0:1) заявил о том, что главный тренер команды Игорь Криушенко попрощался с...
 
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