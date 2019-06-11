Евгений Шикавка: «Счет 0:0 был бы более закономерен»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард сборной Беларуси Евгений Шикавка подвел итог матча с командой Северной Ирландии (0:1).

– Очень плохие впечатления. Проиграли.

– Когда ты узнал, что будешь в старте?

– Вчера, ставили в состав, и я понял, что могу сыграть с первых минут.

– Чего не хватило команде в этом матче?

– Моментов создали мало, к сожалению. Это в том числе и моя вина, группы атаки. Было мало остроты впереди, хотя старались напрягать. Не получилось.

– Ты недоволен?

– Нет, недоволен собой. Не хватало, наверное, игрового тонуса. Это не оправдание. Чемпионат закончился довольно давно. Хотя я тренировался, старался. Но немного не хватало игрового тонуса.

– Ты взаимодействовал с Нехайчиком. В чем был план, на что расчет?

– В первом тайме главным было сыграть на ноль и постараться забить. Вроде как в первом тайме хорошо перекрывали зоны, у соперника не было моментов. Во втором тайме они добавили. Один хороший момент они использовали, человек здорово обыграл, забил.

– Справедливый итог?

– Скажу так: счет 0:0 был бы более закономерен. Но и мы мало создали остроты впереди, это надо признать.

– Почему так мало моментов? Всего два удара в створ.

– Не знаю, как объяснить. Не хватало какой-то агрессии, спортивной злости. Не могу сказать, – сказал Шикавка.