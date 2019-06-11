Сергей Кисляк: «Нужно больше играть вперед, особенно в домашних матчах. К сожалению, пока не получается»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк подвел итог матча с Северной Ирландией (0:1).

– Пропустили необязательный гол. Игра была ничейной.

– Тяжело было выходить со скамейки?

– В первом тайме нормально ребята играли. Может, остроты не хватало. Входить в игру всегда как-то неудобно. Что мог, то делал на поле.

– Что случилось в моменте с пропущенным голом?

– На бровке нас обыграли. Виноваты. Надо было оттуда игрока не выпускать. Жестче встретить соперника.

– Почему так тяжело даются забитые мячи?

– Не хватает реализации. Нужно больше играть вперед, особенно в домашних матчах. К сожалению, пока не получается.

– Как теперь действовать в оставшихся матчах цикла?

– Надо на каждую игру выходить и выигрывать. Показывать агрессивный и хороший футбол, – сказал Кисляк.