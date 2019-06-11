ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Гутор: «Чего не хватило? Забить на один мяч больше, чем Северная Ирландия»

12.06.2019 00:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор прокомментировал поражение от Северной Ирландии (0:1).

– Чего не хватило?

– Забить на один мяч больше, чем Северная Ирландия.

– Как считаешь, почему в конце матча пропустили?

– В конце стал более открытый футбол. Сыграло индивидуальное мастерство футболиста соперника.

– По сути, сегодня практически не было работы. Как ощущения?

– Ощущения нормальные. Приходилось и ногами играть. Держал себя в концентрации. Игра давалась неплохо. Обидно, что потерпели поражение.

– Как пытаться выйти из этого состояния?

– Обсудим с ребятами на следующем сборе. Сейчас нужно возвращаться в клубы и набирать позитив там, – сказал Гутор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор прокомментировал поражение от Северной Ирландии (0:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Криушенко: «Отставка? Я свою работу делаю. У меня цель: побороться за выход на чемпионат Европы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика