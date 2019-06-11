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Александр Гутор: «Чего не хватило? Забить на один мяч больше, чем Северная Ирландия»
12.06.2019 00:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор прокомментировал поражение от Северной Ирландии (0:1).
– Чего не хватило?
– Забить на один мяч больше, чем Северная Ирландия.
– Как считаешь, почему в конце матча пропустили?
– В конце стал более открытый футбол. Сыграло индивидуальное мастерство футболиста соперника.
– По сути, сегодня практически не было работы. Как ощущения?
– Ощущения нормальные. Приходилось и ногами играть. Держал себя в концентрации. Игра давалась неплохо. Обидно, что потерпели поражение.
– Как пытаться выйти из этого состояния?
– Обсудим с ребятами на следующем сборе. Сейчас нужно возвращаться в клубы и набирать позитив там, – сказал Гутор.
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Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор прокомментировал поражение от Северной Ирландии (0:1).
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