Александр Гутор: «Чего не хватило? Забить на один мяч больше, чем Северная Ирландия»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор прокомментировал поражение от Северной Ирландии (0:1).

– Чего не хватило?

– Забить на один мяч больше, чем Северная Ирландия.

– Как считаешь, почему в конце матча пропустили?

– В конце стал более открытый футбол. Сыграло индивидуальное мастерство футболиста соперника.

– По сути, сегодня практически не было работы. Как ощущения?

– Ощущения нормальные. Приходилось и ногами играть. Держал себя в концентрации. Игра давалась неплохо. Обидно, что потерпели поражение.

– Как пытаться выйти из этого состояния?

– Обсудим с ребятами на следующем сборе. Сейчас нужно возвращаться в клубы и набирать позитив там, – сказал Гутор.