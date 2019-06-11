Игорь Криушенко: «Отставка? Я свою работу делаю. У меня цель: побороться за выход на чемпионат Европы»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после поражения от команды Северной Ирландии (0:1) в матче квалификации чемпионата Европы-2020 заявил, что не будет подавать в отставку.

– Какая задача будет стоять на остаток квалификации?

– Задача та же. Будем готовиться к Лиге наций и пытаться набирать очки.

– Однажды в этом зале Георгий Кондратьев заявил об отставке. Быть может, вы хотите сделать какое-то заявление: останетесь у руля сборной или покинете команду?

– Я свою работу делаю. У меня цель: побороться за выход на чемпионат Европы. Любой тренер об этом мечтает. Что я буду заявлять? Мы же не играли с Сан-Марино. Нам противостояли четыре сильных соперника. Контакт с командой у меня хороший. Но оценивать не мне – руководству, – сказал Криушенко.